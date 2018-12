19. Dezember 2018, 21:51 Uhr Ungesicherte Ladung 11 000 Euro Sachschaden und Bußgeldbescheid

Am Abend des Dienstags hat sich auf der Bundesstraße 11 zwischen Geretsried und Wolfratshausen ein Verkehrsunfall zwar ohne Verletzte ereignet, aber mit rund 11 000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher hatte zudem ungesicherte Ladung an Bord, weshalb ihn nun ein Bußgeldbescheid erwartet. Nach Angaben der Polizei waren gegen 17.30 Uhr ein 57-jähriger Geretsrieder sowie eine 60-jährige Frau aus Wackersberg in Richtung Wolfratshausen unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Waldram staute sich der Verkehr, sodass die Wackersbergerin abbremste. Der Geretsrieder reagierte jedoch zu spät und fuhr mit seinem Lastwagen auf das Auto der 60-Jährigen auf. Der Sachschaden am Lastwagen des Geretsrieders fiel mit 800 Euro noch relativ harmlos aus. Dem gegenüber steht ein erheblicher Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro am Auto der 60-Jährigen. Der ungenügende Sicherheitsabstand des Geretsrieders war nicht der einzige Verstoß an diesem Abend. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass er mehrere Werkzeuge sowie Steine respektive Steinplatten ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche transportiert hatte.