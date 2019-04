28. April 2019, 22:30 Uhr Unfall in Tölz Gaspedal statt Bremse: 9000 Euro Schaden

Weil sie Bremse und Gas verwechselte, hat eine 24-jährige Autofahrerin am späten Freitagnachmittag in Bad Tölz einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die Tölzerin mit ihrem Kleinwagen auf der Straße Am Ellbach unterwegs. Als ihr gegen 17.30 Uhr das Auto einer 57-jährigen Tölzerin entgegenkam, erschrak die junge Frau laut Polizeibericht so stark, dass sie Brems- und Gaspedal verwechselte. Ihr Auto stieß erst mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der 57-Jährigen zusammen und krachte anschließend in den Zaun eines 75-jährigen Anwohners. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von circa 9000 Euro.