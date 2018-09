23. September 2018, 21:55 Uhr Unfall in Penzberg 30 000 Euro Schaden und zwei Verletzte

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Freitag um 9 Uhr in Penzberg/Reindl leicht verletzt worden. An der neu geregelten Vorfahrt war ein 54-jähriger Penzberger auf der Straße "Am Haselberg" in Richtung Heinz unterwegs. Er wollte geradeaus fahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 40-jährigen Penzbergers. Dieser wollte entlang der Vorfahrtsstraße in Richtung Stadtmitte fahren. Der Aufprall war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand, der auf jeweils 15 000 Euro geschätzt wird. Wie die Polizei berichtet, erlitt der Unfallverursacher eine Rippenverletzung, der 40-Jährige kam mit einem Kratzer am linken Arm davon.