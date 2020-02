Gegen einen Gartenzaun ist eine 50 Jahre alte Autofahrerin aus Penzberg gekracht. Laut Polizei bog sie am Mittwoch gegen 14.50 Uhr von Norden her aus der Straße Am Kreuzacker in südöstlicher Richtung zur Straße Am Bacherlgraben ab. Dabei musste sie nach eigenen Angaben einem Radler ausweichen, der ihr in der Mitte der Fahrbahn entgegen kam. Sie wich aus und prallte gegen den Zaun. Gesamtschaden: rund 2300 Euro. Hinweise unter Telefon 08856/9 25 70.

