4. August 2019, 21:35 Uhr Unfall in Lenggries Transporter mäht Haltestellen-Schild um

Ein 60-Jähriger aus der Jachenau hat am Freitag in Lenggries die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren und dabei größeren Schaden angerichtet. Der Mann war auf der Staatsstraße 2072 auf Höhe des Schweizer Wirts in einer leichten Rechtskurve von der Straße gerutscht. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Telefonmast, mähte ein Bushaltestellenschild nieder und zerstörte den Holzzaun eines angrenzenden Grundstücks. Verletzt wurde niemand.