Drei verletzte Personen und ein Sachschaden in der geschätzten Höhe von 65 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Isartalgemeinde Icking ereignet hat. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Wolfratshausen mitteilen, war ein 84-jähriger Ickinger an diesem Tag gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Walchstadter Straße unterwegs. Mit im Wagen saß seine 76-jährige Frau. Als er nach links in die Mittenwalder Straße einbiegen wollte, übersah er allerdings den von links kommenden Sportwagen eines 71-jährigen Mannes aus München. Der Sportwagenfahrer versuchte laut Polizei noch, nach links auszuweichen, touchierte das Auto des Ickingers jedoch im Frontbereich. In der Folge wurde der Münchner mitsamt seinem Wagen über die Fahrbahn nach links gegen einen dort befindlichen Baum geschleudert. Die beiden Ickinger und der Fahrer des Sportwagens wurden mit Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Am Auto des Ickingers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, am Sportwagen beträgt die Schadenshöhe 60 000 Euro.