8. August 2019, 22:02 Uhr Unfall in Geretsried Schmerzlicher Verlust

18-jähriger Autofahrer setzt Neuerwerbung an die Wand

Geretsried - Ein 18-jähriger Fahranfänger hat in der Nacht auf Donnerstag seinen BMW älteren Baujahrs an eine Wand gefahren. Der junge Mann wurde dabei nicht schwerer verletzt, der Verlust muss trotzdem überaus schmerzlich gewesen sein. Das Auto hatte der Geretsrieder erst einen Tag zuvor erworben.

Wie die Polizei mitteilt war der 18-Jährige am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in der Egerlandlandstraße in Geretsried unterwegs, als er gegen 3.25 Uhr aus ungenannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss kollidierte sein Auto gleich mehrmals. Erst fuhr der junge Mann gegen einen Baum, dann gegen einen Holzzaun, der durch den massiven Aufprall aus seiner Verankerung gerissen wurde.

Die Kollisonsfahrt endete schließlich an einer massiven Mauer, die durch den Unfall zerstört wurde. Der Fahrzeuglenker überstand den Unfall unverletzt. Weniger glimpflich endete das Ganze hingegen für den älteren BMW. Der blieb laut Polizei mit Totalschaden fahrunfähig liegen und musste abgeschleppt werden.

Durch die Zusammenstöße waren Tank und Schläuche des Autos so beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Die freiwillige Feuerwehr Geretsried musste ausrücken und den Unfallort reinigen, um eine Kontamination des Bodens zu verhindern. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf etwa 6000 Euro geschätzt.