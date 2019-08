7. August 2019, 21:44 Uhr Unfall in Egling Baumkrone landet auf Autodach

Eine böse Überraschung hat am Dienstagabend eine Wolfratshauserin erlebt, als sie mit ihrem Auto die Dorfstraße in Egling entlangfuhr. Plötzlich landete eine ganze herabfallende Baumkrone auf der Motorhaube des Fahrzeugs. Grund dafür waren nach Angaben der Polizei die Gartenarbeiten eines Anwohners an der Dorfstraße, der mit seiner Motorsäge am Baum herumhantierte. Doch statt wie beabsichtigt in den Garten fiel das abgeschnittene Holz auf die vorbeiführende Dorfstraße. An dem just in diesem Moment vorbeifahrenden Auto der 41-Jährigen entstand laut Polizeibericht eine ordentliche Delle. Der Sachschaden wird mit 2500 Euro beziffert. Die Polizei hat nun, so heißt es weiter, Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.