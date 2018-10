9. Oktober 2018, 21:51 Uhr Unfall Elfjähriger Radler prallt auf Auto

Mehrere Blessuren hat ein elfjähriger Bub beim Zusammenstoß mit einem Auto in Geretsried erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge am Montagnachmittag mit seinem Mountainbike auf der Richard-Wagner-Straße in südlicher Richtung unterwegs. Hinter ihm kam eine 77 Jahre alte Autofahrerin aus Geretsried. Als die Seniorin kurz vor dem Ortsteil Stein zum Überholen ansetzte, zog der Elfjährige sein Rad plötzlich nach links und prallte auf die Windschutzscheibe des Wagens. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Laut Polizei hatte er noch Glück, dass nichts Schlimmeres passierte, weil er keinen Helm trug. Der Junge wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 1600 Euro an. Um den Unfallhergang genau zu klären, werden Zeugen gebeten, sich unter Telefon (08171) 9 35 10 zu melden.