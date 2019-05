12. Mai 2019, 21:54 Uhr Unfall auf der A 95 Aquaplaning: Auto kracht in Kleinlaster

Auf der Garmischer Autobahn ist am Samstag eine Autofahrerin zwischen den Anschlussstellen Sindelsdorf und Murnau/Kochel ins Schleudern geraten und in einen Kleintransporter gekracht. Die Fahrbahn in Richtung Garmisch-Partenkirchen war wegen der kreuz und quer stehenden Unfallfahrzeuge für etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar.

Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 28-jährige Fränkin auf der regennassen Autobahn, als sie im Bereich Großweil die Kontrolle über ihren 327 PS starken Sportwagen verlor. Der Bolide touchierte nach Angaben der Verkehrspolizei Weilheim zunächst die mittlere Leitplanke, geriet dann auf die rechte Fahrspur und prallte gegen die Fahrertür des dort fahrenden Kleintransporters. Während der Sportwagen weiter über beide Fahrspuren schleuderte, prallte der abgedrängte Straßenbauwagen gegen die rechte Schutzplanke und kam quer zum Pannen- und rechten Fahrstreifen zum Stehen. Das Auto der Unfallverursacherin kam auf dem rechten Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die 28-Jährige und der gleichaltrige Straßenbauer aus München blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden "erheblich deformiert" und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 33 000 Euro. Rund 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Penzberg und Sindelsdorf sicherten die Unfallstelle auf der A 95 ab. Der vorsorglich alarmierte Rettungsdienst musste nicht tätig werden.