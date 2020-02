Gleich mehrfach musste die Bergwacht am Samstag ausrücken, nachdem eine ganze Reihe von Skifahrern am Brauneck verunglückten, darunter auch zwei Kinder. Kurz vor 11 Uhr meldete eine Skischule einen Unfall, bei dem ein neunjähriges Mädchen aus Lenggries am Weltcuphang gestürzt und auf den Pistenrand zugerutscht ist. Sie fiel schließlich in einen Bachlauf und verletzte sich dabei schwer am Bein. Neben den medizinisch geschulten Lenggrieser Bergrettern kam ein Bergwachtnotarzt dazu und versorgte das Kind mit entsprechenden Schmerzmitteln. Mittels Akja wurde die Verletzte ins Tal gebracht und dort an den Rettungsdienst übergeben. Wenige Minuten zuvor hatte sich bereits eine 23-jährige Wackersbergerin eine Verletzung am Knie zugezogen, nachdem sie auf der Ahornabfahrt gestürzt ist. Auch sie wurde laut Pressesprecherin Lina Maria Feile mit dem Akja ins Tal gebracht. Zeitgleich versorgte die Tölzer Bergwacht am Garlandausstieg ebenfalls eine Skifahrerin mit einer Knieverletzung. Am Nachmittag wiederum verletzte sich ein fünfjähriger Bub am Sprunggelenk, als er am Lenggrieser Hang nahe der Streidlhütte stürzte.