4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Unbekannter gesucht Ausgeschert und geflüchtet

Polizei sucht Unfallverursacher am Starnberger A 95-Zubringer

Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen und Hinweisen, weil ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag erst den Verkehr im Baustellenbereich am Autobahndreieck Starnberg gefährdete und sich dann aus dem Staub machte. Wie die Beamten berichten, war eine 49-jährige Pullacherin gegen 13.45 Uhr auf der A 95 in Richtung Süden unterwegs und wollte am Autobahndreieck in Richtung Starnberg fahren. Sie befand sich auf dem rechten Fahrstreifen, als plötzlich ein dunkles Auto vom Fahrstreifen in Richtung Süden nach rechts auf ihren Fahrstreifen ausscherte. Die Frau musste nach links ausweichen. Hierbei überfuhr sie mehrere Warnbaken des Baustellenbereichs, die dadurch auf der Fahrbahn verteilt wurden.

Anschließend hielt sie in einer Nothaltebucht an. Die Baken wurden von der Autobahnmeisterei wieder aufgestellt und die Fahrbahn von den Teilen gereinigt. Der Unfallverursacher suchte das Weite und flüchtete in Richtung Starnberg. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Am Fahrzeug der Pullacherin entstand laut Polizei ein Frontschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das dunkelfarbige Auto des Unfallflüchtigen ist den Beamten zufolge wahrscheinlich nicht beschädigt. Der Schaden an den Warnbaken betrage etwa 500 Euro. Wer Angaben über den Flüchtenden oder über den Unfallhergang machen kann, melde sich bei der VPI Weilheim unter Telefon 0881/640-302.