Die Flatterulme ist der Baum des Jahres 2019, und Wolfratshausen hat davon nun 25 neue Exemplare. Zwischen dem Loisachradweg und dem Bürgermeister-Finsterwalder-Ring haben am Donnerstag Mitglieder des TSV Wolfratshausen und Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) die Setzlinge angepflanzt. Initiiert hat die Aktion der 20-jährige Christian Fischer, der gerade sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TSV gemacht hat. In diesem Rahmen sollte er ein eigenes Projekt gestalten und entschied sich für einen Spendenlauf zugunsten eines Umweltprojekts. Der fand dann im Juli statt und brachte stolze 325 Euro ein. Ausgerüstet mit heißen Getränken, Spaten und Handschuhen gruben am Donnerstag ein paar Kinder und Erwachsene des TSV kleine Erdlöcher für die zweijährigen Setzlinge. Der städtische Beauftragte für Energie und Umwelt Robert Maier erklärt, dass der ausgewählte Platz für die Flatterulme ideal sei, denn sie gehöre zu den heimischen Auwald-Baumarten. Ihre Wurzeln seien Brettwurzeln, die ansonsten vor allem im Regenwald vorkämen. Noch sind die Bäumchen erst 80 bis 120 Zentimeter groß, doch ausgewachsen kann die Flatterulme bis zu 35 Meter hoch werden. Gepflanzt wurden auch noch vier Walnussbäume von einer Bürgerin, die einen Platz für ihre Setzlinge suchte. Den Rest der Spendeneinnahmen möchte Christian Fischer an ein gemeinnütziges Umweltprojekt geben.