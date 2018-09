16. September 2018, 22:04 Uhr Umjubelter Auftritt in Nantesbuch Wenn Gewissheit ins Wanken gerät

Matthias Brandt und Simone Rubino interpretieren Charles-Ferdinand Ramuz

Von Stephanie Schwaderer, Bad Heilbrunn

Es gibt nichts, was so beständig, so unverrückbar ist wie ein Berg. Was passiert, wenn die Gewissheit ins Wanken gerät, wenn sich gigantische Gesteinsmassen in Bewegung setzen und alles Leben, Menschen, Tiere, Hoffnungen unter sich begraben? 200 Neugierige sind am Freitagabend ins Lange Haus nach Nantesbuch gekommen, um sich einer solchen Katastrophe - aufs angenehmste - auszuliefern. "Der Berg stürzte herab" ist der zweite Abend beim Moosbrand Literatur- und Musikfest überschrieben. Im Mittelpunkt steht die Erzählung "Derborence" von Charles-Ferdinand Ramuz, ein Text, der außerhalb der Schweiz nicht sonderlich bekannt und mehr als 100 Jahre alt ist. Dass er zu einem Ereignis wird, ist dem außergewöhnlichen Schauspieler Matthias Brandt und dem 25-jährigen Percussionisten Simone Rubino zu verdanken. Die beiden sind ein ungleiches Paar: auf der einen Seite der filigrane, in all seinen Bewegungen leicht und tänzerisch anmutende Italiener; daneben Brandt, Typ Fels in der Brandung, scheinbar in sich ruhend und doch von einer elektrisierenden Aufmerksamkeit unterspült. Unter großem Applaus betreten die beiden die Bühne - und nehmen sich kurz an der Hand, als wollten sie sich Mut für ein gemeinsames Wagnis machen. Ihnen gegenüber sitzen Frauen und Männer von Nah und Fern (einige sind bis aus dem Rheinland angereist) so dicht an dicht, dass die korpulenteren unter ihnen sich und ihre Nachbarn in Bedrängnis bringen. Die Lesung ist seit Tagen ausverkauft. Die Spannung groß.

Rubino eröffnet das Programm am Vibraphon, lässt die vier Schlegel zielsicher tasten, suchen, schichtet mit geschlossenen Augen Klänge in den Raum, die scheinbar nicht von dieser Welt sind. Dann ergreift Brandt das Wort und nimmt die Zuhörer mit seiner feinerdigen Stimme kurzerhand mit ins Jahr 1714. In einer Berghütte in Derborence im Wallis sitzen zwei Männer am Feuer und trotzen der Übermächtigkeit des Hochgebirges und der Einsamkeit. Der jüngere von ihnen, Antoine, ist frisch verheiratet. Er sehnt sich nach seiner Frau Therese. Doch um ihn herum ist nur Stille, Leere und Angst - "als gäbe es nichts zwischen uns und dem Ende der Welt".

Welch ein Kontrast. Wurde zum Auftakt des Moosbrand-Festivals die Brüchigkeit und Haltlosigkeit des Wortes beschworen, darf sich der Zuhörer an diesem Abend ganz seiner Kraft und Beständigkeit hingeben. Brandt erweckt die alten, erstaunlich modern anmutenden Sätze zu Leben, lässt die Fichtenzweige im Feuer knacken, den Donner grollen und ein dramatisches Naturereignis seinen Lauf nehmen. Zugleich beleuchtet er das gewaltige Geschehen aus der Perspektive verschiedener Menschen, gibt ihren Hoffnungen, Sehnsüchten, ihrer Verzweiflung Ausdruck. Seine rechte Hand - die linke hält das Manuskript - lässt sich dabei nicht bändigen, sie spielt mit, deutet, schwingt, zittert, treibt voran.

Rubino wechselt zwischen Vibraphon und Marimba. Er hat den Protagonisten von Derborence verschiedene musikalische Motive zugeteilt. Am fröhlichsten klingt Therese, für die er drei Tänze von Johann Sebastian Bach ausgewählt hat. Nicht minder ergreifend sind Choräle und jazzige (Eigen-)Kompositionen, in die er die Textpassagen einbettet.

Eine Freude ist es, den beiden Künstlern zuzusehen, wie sie einander zuhören, wie sie sich aufeinander einlassen und dem anderen im rechten Moment den Raum geben, den er braucht. Kaum zu glauben, dass sich die beiden vor wenigen Stunden zum ersten Mal begegnet sind und dass es nur einen einzigen Probedurchlauf gegeben hat.

Die Basis für das Gelingen dieses Experiments hat Kuratorin Brigitte Labs-Ehlert gelegt, die mit feinem Gespür Künstler und Programme auswählt. Den Schweizer Schriftsteller Ramuz habe sie vor 20 Jahren entdeckt, erzählt sie. Schon damals sei sie von seiner Wortgewalt fasziniert gewesen, von den Abgründen, die sich vor seinen Protagonisten auftun. Derzeit entwickle er sich zu einem Geheimtipp in der Literaturszene.

Das Publikum in Nantesbuch, das hochintellektuelle und bisweilen schwer verdauliche Kost gewohnt ist, zeigt sich über das vergleichsweise leicht zugängliche Programm begeistert. Nachdem der allerletzte Ton des Vibraphons verklungen ist - ein Wunder, wie lange er über den Köpfen schwingt - herrscht noch einen Moment lang Stille, dann bricht der Applaus los. Und die beiden Stars dürfen sich feiern lassen.

Denn auch das gehört zu den Abenden in Nantesbuch: Nach dem Kunstgenuss steigt nicht jeder in sein Auto und fährt nach Hause. Vielmehr wird nun das Erlebte bei einem Glas Wein diskutiert, und auch die Künstler und Gastgeber der Stiftung Nantesbuch mischen sich unter die Besucher. "Das hier ist ein fantastischer Ort", sagt Brandt, der das Sakko gegen ein legeres Hemd vertauscht hat. "Hier hat man Lust, etwas zu machen." Auch für ihn sei Ramuz eine Entdeckung gewesen. Einen großen Unterschied gebe es für ihn nicht, ob er eine Figur spiele oder eine Geschichte lese. "Es geht immer um die Beglaubigung eines Textes." Die ist an diesem Abend auf bestürzende Weise geglückt.