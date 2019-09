Auch die Tölzer Tafel will dem zunehmenden Plastikmüll entgegenwirken und hat deshalb ein neues Konzept entwickelt. Künftig sollen Abnehmer Behälter für die Waren mitbringen, in die die Lebensmittel eingefüllt werden. So erklärt es Dagmar Karl, die Sprecherin der Tölzer Tafel. Auf diese Weise soll der Plastikmüll auch bei der Tafel eingedämmt werden.

Damit die Umstellung möglichst schnell gelingt, bekommt Karl zufolge jeder Abnehmer der Tölzer Tafel kostenlos eine Mehrwegbox. Bei Verlust gibt es neue Mehrwegboxen zum Selbstkostenpreis, "oder es werden eigene mitgebracht, wie es schon jetzt einige tun", sagt Karl. Allerdings könne die Tölzer Tafel Unterstützung in Form von Spenden gerade in dieser Zeit der Umstellung gut gebrauchen, wie die Tölzer Tafel mitteilt. Nicht das einzige Desiderat übrigens: "Die Tafel bewegt in der Woche bis zu zwei Tonnen Lebensmittel, wofür viele Helfer gebraucht werden, damit der Aufwand für den Einzelnen vertretbar bleibt", sagt Dagmar Karl. "Deshalb freuen wir uns, wenn neue ehrenamtliche Helfer bereit sind, in unser engagiertes Team einzusteigen." Aus gesundheitlichen, familiären oder anderen Gründen lasse es sich nicht vermeiden, dass auch immer wieder erfahrene und fleißige Helfer aufhören müssten. Die Helfer, die aussortieren und verteilen, arbeiten fast ausschließlich am Samstag. Die Fahrer, die mit dem Tafelauto die Waren abholen, sind zusätzlich unter der Woche im Einsatz. Sie müssen im Besitz eines gültigen Pkw-Führerscheins sein.