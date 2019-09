Die Gemeinde Kochel will in ihrem gesamten Zuständigkeitsgebiet den Schilderwald in Ordnung bringen. Oben am Walchensee habe man damit bereits gute Erfahrungen gemacht, sagt Bürgermeister Thomas Holz (CSU). Nun sollen auch in den Talorten verblasste und schlecht lesbare Schilder ausgetauscht werden. Neben den Verkehrszeichen werden auch die Straßenschilder sowie Hinweisschilder für Betriebe erneuert. Die Firmen erhalten deshalb demnächst Post.