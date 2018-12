13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Überraschung für Stammgast Blumen vom Stadtmuseum

Christiane Mamrak, Dozentin am Geretsrieder Bildungszentrum, ist die 1000. Besucherin

Ahnungslos war Christiane Mamrak, Dozentin am Geretsrieder Bildungszentrum des Bundes, laut Mitteilung der Stadt, als sie am vergangenen Mittwochnachmittag ihre Bundesfreiwilligenschülerinnen und -schüler durch das Stadtmuseum führen wollte - sie konnte ja auch nicht wissen, dass sie in diesem Jahr dessen 1000. Besucherin sein würde. Anita Zwicknagl empfing die völlig überraschte Dozentin mit einem Blumenstrauß. Sie freue sich, dass ausgerechnet der als Stammgast geltenden Mamrak die Ehre zuteil wurde, heißt es in einer Meldung. "Frau Mamrak besucht seit März regelmäßig mit den Bundesfreiwilligen das Museum. Sie war bestimmt schon zum siebten Mal da", so Zwicknagl. Das Museum an der Graslitzer Straße beleuchtet die Geretsrieder Geschichte mit den Themen Krieg, Flucht und Vertreibung. Führungen durch das Museum veranschaulichten den oft ortsfremden Schülerinnen und Schülern die Lokalhistorie, so die Stadt.