30. Juli 2019, 21:41 Uhr Überfall in Lenggries Casino-Raub: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Überfall auf ein Spielcasino in Lenggries Mitte Juli sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nun nach einem Mann, der womöglich wichtige Hinweise zur Klärung des Falls geben könnte. Das Foto der Überwachungskamera, das die Kriminalpolizei Weilheim dafür nun freigegeben hat, zeigt einen jungen Mann mit Kappe, Brille, Dreitagebart und dunkler Jacke. Wer Angaben zu dieser Person machen kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 08 81 / 64 00 bei der Kripo zu melden.

Am 14. Juli hatte eine Gruppe von vier maskierten Männern gegen 3 Uhr nachts das Spielcasino in der Lerchkogelstraße in Lenggries betreten. Mit gezücktem Messer forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Männer dann zu Fuß in noch unbekannte Richtung. Noch in der Nacht nahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim am Tatort die Ermittlungen auf, die weitere Sachbearbeitung übernahm inzwischen das Fachkommissariat 2 der Kripo.

Die Männer sollen laut Zeugenaussagen circa 25 bis 35 Jahre alt sein und etwa 1,85 Meter groß. Sie waren mit dunklen Kapuzenpullis bekleidet. Bislang hat die Polizei jedoch noch keine Spur zu den Tätern. Deshalb setzen die Beamten nun darauf, von der gesuchten Person, die sich zur Tatzeit offenbar auch in dem Casino in Lenggries befand, wichtige Hinweise auf den genauen Tathergang zu bekommen.