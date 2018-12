16. Dezember 2018, 21:59 Uhr Überdachte Tribüne Stadt investiert in Sportanlagen

Wolfratshausen gewährt mehr als 400 000 Euro Zuschüsse

Die Stadt Wolfratshausen zahlt im kommenden Jahr Zuschüsse von mehr als 400 000 Euro für die Ertüchtigung der Sportstätten aus. Das geht aus den in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen hervor, die Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) kürzlich im Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und Soziales bekannt gab. Am meisten bekommt demnach die Betreibergesellschaft des Isar-Loisach-Stadions, die mit insgesamt 365 000 Euro bedacht wird: Maximal 250 000 Euro davon sind für die Errichtung einer überdachten Tribüne für 300 Zuschauer samt Flutlichtanlage am Hauptplatz des Stadions gedacht. Der Zuschuss der Stadt kann sich laut Beschluss allerdings verringern, wenn Fördermittel von anderer Stelle abgegriffen werden können.

60 000 Euro gewährt die Stadt für die Umstellung der bestehenden Flutlichtanlage auf LED, 25 000 Euro für einen zusätzlichen Beachvolleyballplatz und weitere 30 000 Euro für ein neues Bewässerungssystem am nordwestlichen Trainingsplatz. Die Betreiber der Freisportanlage in Waldram erhalten 20 000 Euro Zuschuss für eine automatische Bewässerungsanlage. Auch der Schützenverein Edelweiß in Farchet wird unterstützt: mit einem Zuschuss von rund 17 000 Euro für eine elektronische Schießanlage im Untergeschoss der Mehrzweckhalle.