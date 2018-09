9. September 2018, 22:04 Uhr Über den Wolken Flieger, grüß mir die Sonne

Tausende Schaulustige besuchen am Wochenende das Flugplatzfest der Haltergemeinschaft Königsdorf

Von Claudia Koestler, Königsdorf

Der Himmel über Königsdorf war am Wochenende bewegt: Trudeln, Rollenkreis und Messerflug waren nur einige wenige Figuren, die erfahrene Kunstflugpiloten in den strahlend blauen Himmel zeichneten. Sie versetzten damit Tausende Besucher beim Königsdorfer Flugplatzfest in Staunen. Aus ganz Bayern und darüber hinaus waren sie gekommen, die Hobby- und Berufspiloten, um beim traditionellen Sommerfest der sechs Segelflugvereine ihre Maschinen und ihr Können zu zeigen. Für Interessierte ohne Pilotenschein die Gelegenheit, sich zu informieren, wie der Traum vom Fliegen doch noch wahr werden kann - per Ausbildung, um irgendwann selbst mit einer Maschine aufzusteigen, oder ganz einfach als Passagier. Wer lieber am Boden bleiben wollte, bestaunte entweder die unterschiedlichen Flugzeugmodelle und Raritäten, fachsimpelte über die neuste Technik oder den Wert von Oldtimern oder ließ sich bei Essen und Trinken von den Mitgliedern der Haltergemeinschaft Königsdorf oder dem Moderator die Figuren und Kunstflugmanöver erklären, die die Könner in regelmäßigen Abständen am Himmel zeigten. Diejenigen, die daraufhin doch selbst den Boden unter den Füßen verlieren wollten, konnten mit einem Rundflug die Weite und die Landschaft von oben genießen. Ein Kinderprogramm mit Papierfliegerwettfliegen sowie die Rundflugmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Maschinen, von Propeller bis Hubschrauber, machten die Veranstaltung an den beiden Tagen zu einem bunt-vergnügten Familienfest, während das Brummen der Flugmotoren und die feinen Gleitgeräusche der Segler den Platz erfüllten. So lange, bis auch der Nachthimmel leuchtete und das Fest mit einem Brillant-Feuerwerk ausklang.

Noch im vergangenen Jahr musste das Flugfest zum ersten Mal in der Geschichte seines Bestehens ausgesetzt werden - das Wetter wollte einfach nicht mitspielen. Auch wenn es in diesem Jahr am ursprünglichen Termin ebenfalls regnete, so wurden die Flugsportinteressierten mit dem Ausweichtermin am vergangenen Wochenende mehr als entschädigt.