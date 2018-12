17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Tröstlich Gruppentreffen zur Trauerbewältigung

Die offene und konfessionsneutrale Trauergruppe Waldram veranstaltet am Dienstag, 18. Dezember, ihr nächstes Treffen. Von 18 bis 19 Uhr sind Männer und Frauen jeden Alters ins Katholischen Pfarrheim in Wolfratshausen-Waldram, Steinstraße 24, eingeladen. Die Trauergruppe Waldram veranstaltet bereits seit 15 Jahren Versammlungen, um die Trauernden bei der Bewältigung jener Verlusterfahrungen zu unterstützen, die sie durch den Tod eines ihnen nahestehenden Menschen erlitten haben. Viele Trauernde haben schon die Erfahrung gemacht, dass es hilft, sich während des Trauerprozesses mit anderen Betroffenen auszutauschen und gegenseitig Trost zu spenden. Für Rückfragen zum Angebot stehen Elisabeth Mayrhofer unter 08171/76519 sowie Bernhard Pletschacher unter 08171/26251 telefonisch zur Verfügung. Die Teilnahme an der Trauergruppe ist kostenlos.