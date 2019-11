Ihr Repertoire reicht von brasilianischem Samba bis zu finnischem Tango, von Gypsy-Swing und Klezmer bis hin zu japanischen Liedern. Auch weihnachtliche Klänge haben die drei Musikerinnen des Trios Infernale zu bieten, die am Sonntag, 1. Dezember, in den Barocksaal des Klosters Benediktbeuern kommen. Allerdings nicht solche, mit denen Verkäufer und Kunden in den Wochen, ja Monaten vor dem Fest in Kaufhäusern und Supermärkten beschallt werden. Unter dem Motto "Winterzauber" bieten die Musikerinnen in der Besetzung Violine, Gitarre und Cello vor allem selbst geschriebene Arrangements, variantenreich, ausgefeilt, detailverliebt. Mit ihren Moderationen zwischen den Stücken entführen sie das Publikum in die jeweiligen Länder und Situationen. Beginn ist um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Klosterladen Benediktbeuern, in den Buchhandlungen Rolles in Penzberg und Winzerer in Bad Tölz sowie in allen Vorverkaufstellen mit München Ticket-Anschluss. Weitere Informationen im Internet unter www.oberland-konzerte.de