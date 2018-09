10. September 2018, 22:28 Uhr Treue Gäste geehrt Jubiläum beim Wikingermarkt

Vor zehn Jahren fand am Walchensee der erste Wikingermarkt statt. Inzwischen hat er nicht nur ein treues Besucherpublikum, auch einige der sogenannten Lagerleute und Händler sind bereits von Beginn an dabei. Grund für Kochels Bürgermeister Thomas Holz (CSU), kürzlich zwölf Personen auszuzeichnen, die bereits seit zehn Jahren ohne Unterbrechung an dem Markt teilnehmen. "Ihr macht den Wikingermarkt am Walchensee für die Besucher jedes Jahr wieder zu einem ganz besonderen Erlebnis", dankte Holz. Neben einer Ehrenurkunde erhielten diese ein Gemeinde-Krügerl und eine Tageskarte für die "Kristall trimini"-Therme.

Sein besonderes Aussehen machte den Walchensee schon vor 60 Jahren interessant für die Darstellung des Lebens der Wikinger. So wurde dort 1958 der Film "Die Wikinger" mit Kirk Douglas und 1959 die Serie "Tales of the Vikings" mit Christopher Lee gedreht. 2007 entdeckte dann der bekannte Schauspieler und Regisseur Michael "Bully" Herbig den Alpensee erneut für seinen sehr erfolgreichen Kinofilm "Wickie und die starken Männer". Bei den Dreharbeiten hierzu hat Bürgermeister Holz vor allem beeindruckt, wie viele Kinder mit großer Begeisterung vor allem das Filmdorf "Flake" besichtigten: "Daher habe ich Bully gefragt, ob er uns die Holzhütten nicht überlassen könnte." Das tat dieser und so wurde das Dorf am Walchenseeufer errichtet. "Um für die Eröffnung im September 2009 Leben nach ,Flake' zu bringen, haben wir einen Wikingermarkt veranstaltet", erinnert sich der Bürgermeister. Der Zuspruch war bereits damals mit rund 7000 Besuchern an zwei Tagen so groß, dass weitere Auflagen folgten. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde anlässlich des zehnjährigen Marktbestehens dankte Holz daher den Organisatoren und Mitwirkenden wie dem Team der touristischen Abteilung und des Bauhofs der Gemeinde Kochel am See, die stets für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Nicht nur der Wikingermarkt erfreut sich laut Holz nach wie vor eines regen Zuspruchs. Auch "Flake" selbst stehe vor allem bei Familien weiter hoch im Kurs. Obendrein dienten die markanten Holzhütten oft als Kulisse für Foto- oder Werbeaufnahmen.