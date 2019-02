17. Februar 2019, 21:53 Uhr Treffen in der Pizzeria Die Linke bereitet sich auf die Wahlen vor

Die Basisgruppe der Partei "Die Linke" trifft sich am Donnerstag, 21. Februar, in der Taverne Da Enzo (Klammerbräu) in der Marktstraße in Bad Tölz. Auf dem Programm steht die Vorbereitung der Europawahl im Mai dieses Jahres sowie der Kommunalwahlen im Jahr 2020. Zu der öffentlichen Veranstaltung sind alle politisch interessierten Menschen willkommen. Das Treffen der Linken-Basisgruppe beginnt um 19. 30 Uhr.