Die Polizei fahndet weiter fieberhaft nach jenem Autofahrer, der am Dienstag einen 21-Jährigen an der B 11 überfahren und tödlich verletzt liegengelassen hat. Inzwischen sind 16 Beamte mit den Fall betraut. Bei den von einem Zeugen als gelblich beschriebenen Lichtern dürfte es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit um Halogen-Scheinwerfer handeln", so die Beamten. Gegenwärtig werden auch Kameraaufzeichnungen ausgewertet. Wer Kameras installiert hat, die insbesondere die Königsdorfer Straße, Paffenrieder Straße und Schießstättstraße erfasst haben, wird darum gebeten, diese zu Ermittlungszwecken zur Verfügung zu stellen.