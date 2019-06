11. Juni 2019, 21:55 Uhr Trägerverein Klosterführung in Benediktbeuern

Eine Klosterführung in Benediktbeuern bietet der Trägerverein für Jugend- und Sozialarbeit Geretsried am Mittwoch, 19. Juni an. Treffpunkt ist der Steiner Ring 10 in Geretsried um 10.30 Uhr, von wo aus ein Vereinsbus nach Benediktbeuern fährt. Dort stehen eine einstündige Gruppenführung im Kloster und ein Besuch bei Ottis Eis- und Gartencafé auf dem Programm. Die Kosten betragen 4 Euro, Anmeldung unter 08171/92 66 53.