Die Erinnerung an einen Tag in der frühen Kindheit ist meist verschwommen, selten stechen wenige Details klar heraus. Ludwig Bauer war noch ein Dreikäsehoch, als er an seiner ersten Leonhardifahrt in Bad Tölz teilnahm. "A kloana Bua" sei er gewesen, sagt er. "Und an Stopselhut hob i aufg'habt." Außerdem hat er noch die Bilder von den Trachten vor Augen, "die alte Tölzer Barocktracht". Seit genau 30 Jahren ist Bauer inzwischen Leonhardi-Lader, der die Fuhrleute vor der Traditionswallfahrt aufsucht, um sie dazu einzuladen. Anton Heufelder ist noch länger in diesem Ehrenamt tätig, seit 32 Jahren schon. Ihm kommt es vor, als wäre er immer bei dieser Wallfahrt dabei gewesen: "Meinem Gefühl nach kann ich mich zeitlebens an die Leonhardifahrt erinnern."

Die Tölzer Leonhardifahrt findet heuer zum 164. Mal statt. Der Termin ist traditionell am 6. November, der diesmal auf einen Mittwoch fällt. 77 Truhenwagen, Tafelwagen und Darstellungswagen bilden mitsamt Fuhrleuten und Schalkfrauen, Fanfarenreitern, Stadträten und Geistlichen den langen Zug, der sich um 9 Uhr vom Badeteil über die Isarbrücke zur Marktstraße, durch die Jägergasse und über den Maierbräugasteig hinauf zum Kalvarienberg, wieder retour in die Marktstraße, von dort über die Salzstraße zur Mühlfeldkirche bewegt. Daran hat sich in all den Jahren nichts geändert, seit Heufelder und Bauer - beide CSU-Stadträte, beide früher auch Dritte Bürgermeister - als Leonhardilader im Einsatz sind.

Detailansicht öffnen Tradition mit Pferden: Die Tölzer Leonhardifahrt ist vor drei Jahren in die Liste des immateriellen Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen worden. Für Ludwig Bauer ist sie schlicht "das schönste Brauchtum". Auch Anton Heufelder will, dass "die Wallfahrt in dieser Art erhalten bleibt". (Foto: Manfred Neubauer)

Auch sonst ist immer alles gleich geblieben. Es gibt ausnahmslos Gespanne mit vier Pferden, was der Topografie dieser Wallfahrt mit ihren steilen Anstiegen geschuldet ist. Die eisenbereiften Wagen werden nur von Kaltblutpferden gezogen. Und dann gilt noch folgende Regel: Frauen dürfen - anders als bei Leonhardifahrten andernorts - nicht als Fuhrleute oder Reiter teilnehmen. Bauer erinnert sich, dass es den einen oder anderen Versuch gab, diese Männerdomäne auszuhebeln. "Es hat immer wieder mal eine Frau probiert und ist als Junge verkleidet mitgeritten." Darauf werde man als Leonhardilader schon von den Fuhrleuten angesprochen.

Vor der Wallfahrt haben Heufelder und Bauer einen eher gemütlich-geselligen Job. Sie suchen Gespannführer auf ihren Höfen in der Umgebung auf, laden sie ein und plaudern mit ihnen. Man kennt sich ja. Für Bauer wurde diese Rundtour in drei Jahrzehnten nie zur lästigen Pflicht, im Gegenteil. Das sei Spaß, sagt er. "Außerdem erfährt man ab und zu etwas Neues." Heufelder fragt nach, ob die Fuhrleute diesmal wieder mitfahren, wie die Vorbereitungen laufen und auch, "wie das vergangene Jahr in der Familie und im Stall gelaufen ist".

Detailansicht öffnen Anton Heufelder ist seit 32 Jahren Lader. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Aber die Tölzer Leonhardifahrt hat auch ihre bitteren Seiten. Bauer stand 2014 auf dem Kalvarienberg ganz in der Nähe, als die Kutsche eines Gespannführers aus Dietramszell auf schneebedecktem Boden umkippte, wodurch mehrere Schalkfrauen herausfielen und verletzt wurden, zwei davon schwer. Einen solchen Unfall hautnah zu sehen, sei "nicht unbedingt das Schönste", erklärt Bauer. Vor jeder Wallfahrt ist deshalb schon eine gewisse Anspannung da, auch wenn er das so deutlich nicht sagt. "Da beten wir ein Vater unser, dass nichts passiert." Heufelder wird deutlicher: "Selbstverständlich ist man den Tag über angespannt und erleichtert, wenn die Wallfahrt unfallfrei verläuft."

Das ist eben nicht immer so. Es gab Momente, in denen sich Bauer richtig geärgert hat. Im Vorjahr zum Beispiel, als drei Lenggrieser die Salzstraße hinauf galoppierten. Eines der Pferde rutschte auf dem Kopfsteinpflaster aus, der Reiter fiel herunter und zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu. Alle drei seien heuer nicht mehr dabei, sagt Bauer. "Wir haben mit dem, der voriges Jahr verunglückt ist, gesprochen, und er hat auch zugegeben, dass er da Unsinn gemacht hat."

Detailansicht öffnen Ludwig Bauer hat 1989 angefangen. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Immer wieder gibt es auch Fuhrleute, die ihre Pferde auf der Salzstraße zum Galoppieren bringen und dann mit ratternden Wagen durch den Khanturm donnern - unter dem Gejohle mancher Zuschauer. Bauer übt scharfe Kritik an diesem Spektakel. "Das ist gefährlich", sagt er. Die Pferde trügen schließlich Hufeisen, "das sind keine Haftreifen". Auf das Galopp-Verbot spreche man die Fuhrleute bei den Besuchen auf den Höfen an, berichtet Heufelder. In der Marktstraße sei leichter Trab gefragt, noch besser sei es, im Schritt zu fahren. Was Alkohol angeht, bitte man darum, "darauf zu achten - wenn ein Schnapserl auf dem Kalvarienberg ausgeschenkt wird - dies nach gutem altem Brauch nur an Freunde, Verwandte und Bekannte zu tun". Und keinesfalls an Fremde, so Heufelder. Vor knapp zehn Jahren hatten sich Leute in den sozialen Medien verabredet und waren zur Wallfahrt nach Tölz gekommen, um sich zu betrinken. Solche Besäufnisse hat die Stadt danach unterbunden.

Für Bauer ist die Leonhardifahrt schlicht "das schönste Brauchtum". Das gilt auch für Heufelder. Beide Leonhardi-Lader wollen, dass die Traditionswallfahrt genauso fortgeführt wird, wie sie vor drei Jahrzehnten war und heute noch ist. "Es ist mein großes Bestreben, dass sich möglichst nichts ändert und die Wallfahrt in dieser Art erhalten bleibt", sagt Heufelder. Das ist mit der Aufnahme in die Liste des immateriellen Unesco-Weltkulturerbes vor drei Jahren erst einmal gesichert. Auch sonst dürfte sich wenig verändern: Bauer und Heufelder, die beide 2020 aus dem Stadtrat ausscheiden, wollen Leonhardi-Lader bleiben. Heufelder möchte auch künftig in der Jägergase stehen und jedem Gespannführer bei der Rückkehr vom Kalvarienberg ein "Vergelt's Gott" und ein "Kommt's gut heim" zurufen. "Das ist mir ein großes Anliegen."