15. Januar 2019, 22:04 Uhr Tourismusseelsorge Multimedia-Lesung über den Jakobsweg

Die Bad Tölzer Tourismusseelsorge lädt am Dienstag, 22. Januar, zu einem Multimedia-Vortrag mit dem Titel "Camino im Winter - Briefe an die Kinder" ein. Von 19.30 Uhr an erzählt Kurt Andorfer auf dieser Veranstaltung im Kleinen Kursaal in Bad Tölz, Ludwigstraße 11, unterstützt durch Bilder und Musik von seiner Reise auf dem Jakobsweg und liest die Briefe, die er währenddessen schrieb. Andorfer ist für ein halbes Jahr vom Salzkammergut aufgebrochen und über Bayern, die Schweiz und Frankreich nach Spanien den Jakobsweg gegangen, um Abstand von seinem bisherigen Leben zu gewinnen. Er ist den Weg im Winter gegangen, kam auch durch Bad Tölz. Dabei hat er für seine Kinder Briefe über die Wegstrecke, seine Erfahrungen, seine Einsamkeit und seine Freuden verfasst. Der Eintritt zu dem Vortrag ist kostenfrei, Spenden sind jedoch erbeten.