5. Mai 2019, 21:52 Uhr Tourismusseelsorge Meditative Stunde

Die Tourismusseelsorge Bad Tölz lädt am Donnerstag, 9. Mai, in die Tölzer Klosterkirche zu einer meditativen Stunde mit Wort und Musik unter dem Titel "Ich sehe dich in tausend Bildern" (Novalis) ein. Von 20 Uhr an lesen Pfarrer Urs Espeel und Pastoralreferent Herbert Konrad poetische und spirituelle Texte, in deren Mittelpunkt Maria steht. Die musikalische Gestaltung übernehmen Sepp Kloiber und Sepp Bauer.