16. August 2019, 22:09 Uhr Tour der Naturfreunde Per Mountainbike zur Ruine Werdenfels

Die Naturfreunde veranstalten eine Mountainbike-Tour zur Ruine Werdenfels. Treffpunkt ist am Sonntag, 18. August, um 8.30 Uhr an der Äußeren Beuerberger Straße in Wolfratshausen. Der anspruchsvollen Wegstrecke von Ohlstadt über den Höhenberg nach Oberau und Garmisch folgt am Ende die Auffahrt zur Ruine Werdenfels. Eingekehrt wird in der Hütte Werdenfels. Ein Helm ist zwingend erforderlich. Informationen gibt es unter Telefon 08171/16263 oder per E-Mail an thomas.n@naturfreunde-wolfratshausen.de