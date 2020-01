Die Eishockeymannschaft der "Tölzer Löwen", der Tölzer Knabenchor, der "Bulle von Tölz" - die Kreisstadt hat eine ganze Reihe von Aushängeschildern. Dazu gehört auch die Tölzer Stadtkapelle, der Lokalpolitiker wie Landrat Josef Niedermaier oder Stadtrat und Bürgermeisterkandidat Michael Lindmair angehören. Die Aufgabe des Ensembles ist die musikalische Gestaltung von kirchlichen und weltlichen Feiern oder Veranstaltungen in und rund um Bad Tölz, dazu gesellen sich monatliche Konzerte im Kurhaus, die mal klassisch, mal mit Motto stattfinden. Das nächste davon findet am Sonntag, 12. Januar. statt. Zum Programm gehören wie immer traditionelle, aber auch sinfonische Werke für Blasmusik. Sepp Kronwitter leitet seit fast 30 Jahren die Kapelle mit ihren mehr als 50 Musikerinnen und Musikern. "Zahlreiche Preise bei den verschiedensten Musikwettbewerben bestätigen den Spaß an der Probenarbeit des Dirigenten mit seinen Musikern", teilt die Stadt mit. Das Konzert im Kurhaus beginnt um 19 30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, mit Kur- und Gästekarte einen Euro weniger, an der Abendkasse einen Euro mehr. Weitere Informationen sind im Internet unter www.toelzer-stadtkapelle.de zu bekommen.