11. August 2019, 22:09 Uhr Tölzer Prügel Zur Unmündigkeit gezwungen

Kolumne Von Nora Schumann

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen." So schrieb Immanuel Kant im Jahr 1784. Die Aufklärung gilt als die helle Stunde des Fortschritts. Und sind wir nicht längst aufgeklärt? Haben wir uns nicht vor Jahrhunderten von unserer Unmündigkeit befreit? Das möchte man gern glauben. Doch bei einer Recherche zu plastikfreiem Einkaufen in der Region mehren sich die Zweifel an dieser Annahme. Um etwas über Angebot und Nachfrage zu erfahren, reicht es nicht, einen Konsumenten zu begleiten. In welcher Form die Produkte angeboten werden, hängt auch von den Supermärkten und Läden der Region ab. Und genau dort beginnt das ungläubige Staunen über die Interpretation von Aufklärung rund 230 Jahre nach Kants berühmtem Denkanstoß.

In großen Wirtschaftsunternehmen mit Standorten im Landkreis wird die Unmündigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als "zentrale Unternehmenskommunikation" propagiert. Sei es Kaufland in Geretsried oder Denns Biomarkt in Wolfratshausen, und sei die Nachfrage noch so unverfänglich: Das Personal antwortet in Formeln wie: "Wenden Sie sich schriftlich an unsere Zentrale." Die Unternehmen haben ihre Angestellten zur Unmündigkeit erzogen, ihnen klargemacht, dass Verantwortung im Unternehmensjargon nichts damit zu tun hat, als Mensch die eigene Arbeit persönlich zu repräsentieren oder den eigenen Verstand zu nutzen. Nicht einmal am Telefon spricht "die Zentrale" noch, könnte es doch passieren, dass der Pressesprecherin ein nicht ganz perfekt formulierter Satz entschlüpft. Als würden die Beschäftigten an der Garderobe einen Mantel aus bequemer Unmündigkeit überstreifen. Immerhin müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Angst davor haben, dass eine Maschine der künstlichen Intelligenz ihre Arbeitsstelle übernimmt - die Unternehmen setzen bereits auf menschliche Robotertechnik.