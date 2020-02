Man stelle sich folgende Situation vor: Da gibt es eine Bundestagsabgeordnete, die zwar den gemeinsamen Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen in Berlin vertritt, die sich in der Region aber so gut wie nie öffentlich blicken lässt. Da gibt es einen stellvertretenden Tölzer Kreisvorsitzenden, der eigentlich in Gröbenzell wohnt. Und es gibt eine Telefonnummer vom Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen, die einen direkt in Ottobrunn rauskommen lässt. Die wirklich lokalen Wurzeln sind also sehr schwach ausgeprägt. Und trotzdem behauptet die Alternative für Deutschland (AfD) ganz forsch, sie könne innerhalb weniger Tage ein absolut stichhaltiges Kommunalwahlprogramm für Wolfratshausen aufstellen.

Das klingt so, als könne man auch einen Schweißer, einen Lackierer und einen Astrophysiker an einen Herd stellen - und es würde auf jeden Fall ein delikates Gourmetsüppchen dabei herauskommen. Wahrscheinlich hat der bayerische Landesverband gerade deshalb Ende vergangenen Jahres Programmbausteine für die Kommunalpolitik erarbeitet - eben weil die AfD nicht überall Spezialisten vor Ort hat, die sich bei den jeweiligen Verhältnissen auskennen: Ein bisschen Steuersenkungsromantik, ein paar Transparenzfloskeln, alles gewürzt mit etwas unterschwelliger Hetze gegen Flüchtlinge. Das müsste dem Wähler doch überall schmecken.

Dass die AfD nicht einmal die Köche benennen will, die das Wolfratshauser Süppchen am Brodeln halten sollen, ist dabei das eigentliche Problem. Nun besteht diese Partei sicher nicht nur aus strammen Nazis. Aber die AfD tut sich schwer, die revisionistischen Krawallmacher in ihren Reihen in die Schranken zu weisen. Und wer antisemitische und rassistische Äußerungen unwidersprochen duldet, der ist auch nicht viel besser als der Rassist oder Antisemit selbst. Deshalb hätte man gerne frühzeitig gewusst, wen genau die AfD ins Wolfratshauer Rathaus schicken möchte. So ist es aber ein Menü, von dem man jetzt schon sagen kann: Es schmeckt nicht.