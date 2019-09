Mehr Raum für Radfahrer, Fokus auf den Klimawandel, Wohnraum schaffen, Familien und Senioren fördern - das klingt zunächst einmal nach gängigen Forderungen, die bei so gut wie allen Parteien im Wahlprogramm zu finden sind. Also mit revolutionären Visionen fernab üblicher kommunalpolitischer Wege kann die neue Gruppierung "Penzberg Miteinander" momentan nicht aufwarten. Und dennoch trifft die Bewegung, die 2020 mit Markus Bocksberger den Bürgermeister stellen möchte, einen Nerv in der Stadt. Die Unzufriedenheit ist groß. Die SPD läuft Gefahr, bei der Kommunalwahl im März kommenden Jahres die rote Hochburg Penzberg an die Konkurrenz zu verlieren. Konsequenzen ziehen die Genossen behäbig. Es geht ihnen vielmehr um den Machterhalt auf Teufel komm raus.

Fairerweise muss man sagen, dass sich Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) in den vergangenen Wochen diplomatischer als früher verhält. Was wohl ihrem Coach geschuldet ist, der sie berät. Aber die Enttäuschung und der Frust sitzen tief bei den Penzbergern. Und bei den Genossen liegen die Nerven blank. Wie sonst ist es zu erklären, dass Altbürgermeister Hans Mummert und seine Ehefrau die "Penzberg Miteinander"-Mitstreiter nach deren Coming-out - um es höflich zu formulieren - schelten. Ohne Zehetners Namen auch nur einmal an jenem ersten öffentlichen Treffen von "Penzberg Miteinander" zu erwähnen, war klar, wen Bocksberger etwa für das schlechte Klima im Rathaus verantwortlich macht, wo die Mitarbeiter nicht mehr angstfrei arbeiten könnten. Es gibt viele in der Stadt, die sich ein anderes "Miteinander" in Penzberg wünschen.

Ob diese vielen letztlich die Mehrheit sind, wird die Wahl zeigen. Denn das Gedächtnis ist kurz, wie die Vergangenheit zeigt. Zehetner und die SPD müssen jedenfalls ranklotzen. Jungen Menschen, die die Sorge um ihre Zukunft freitags auf die Straße treibt, etwas über die anteilige Finanzierung des städtischen Klimaschutzbeauftragten zu erzählen, ist nicht die Antwort. Die Bürgermeisterin braucht sich nicht wundern, dass die Jugend nicht mehr zuhören wollte.