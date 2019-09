Man stelle sich das einmal vor: eine Bundesstraße - frisch saniert, glatte Fahrbahn, schwarz glänzender Asphalt. Es könnte eigentlich alles so schön sein. Wenn da nicht dieses eine Problem wäre: die nicht durchdachte Versickerung. Bei stärkerem Regen wird man als Fußgänger an der B 11 in Schäftlarn geduscht und als Hausbesitzer wird einem die Fassade nass gespritzt. Das ist natürlich ärgerlich. Diese SUV genannten Autos mit der breiten Motorhaube, die inzwischen gefühlt jeder zweite fährt, machen nämlich nicht nur alles platt, was ihnen vor den Kühlergrill kommt, im Schäftlarner Fall schieben sie auch gewaltige Wassermengen vor sich her.

Als SUV-Fahrer könnte man nun eigentlich jubilieren. Eine überflutete Straße, die bei Regen aussieht wie der Amazonas? Das ist doch einmal die Gelegenheit quasi off road zu fahren! Eine lang vergrabene Kindheitserinnerung taucht auf: Wie war das noch damals, als man auf dem Fahrrad, den Lenker fest im Griff, die Pfütze anvisierte, und - noch angestachelt vom ängstlichen Rufen der Eltern - kräftig in die Pedale getreten hat, mitten durch die große Wasserlache? Beine zur Seite und bloß Balance halten - was für ein Spaß!

Und jetzt? Jetzt tauscht in Schäftlarn diese riesige Pfütze auf. Den SUV-Fahrer juckt im Unterbewusstsein schon die leise Sehnsucht nach nassen Hosenbeinen. Doch statt freudig den Lenker packen zu können, die Wasserlache anzuvisieren und - wusch - Gas zu geben, mitten durch, wird man ausgebremst. Warnschilder halten einen zu langsamem Fahren an. Nix mit wusch, nix mit mitten durch. Kein Spaß, nur Elend.

Vielleicht kann man der ganzen Sache aber doch noch etwas Gutes abgewinnen. Das Straßenbauamt sucht schließlich schon seit fast drei Jahren ergebnislos nach einer Lösung. Und wenn man schon nicht mit einem SUV durch die Riesenpfütze brettern kann, vielleicht sollte man sich einfach ein Kanu, Kajak oder Segelboot zulegen. Damit ließe sich Schäftlarns Wasserstraße sicher ganz vortrefflich befahren - ganz ohne Spritzen.