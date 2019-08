18. August 2019, 21:38 Uhr Tölzer Prügel Die Chance endlich nutzen

Der Wolfratshauser Badweiher darf nicht zum Sinnbild für versprechende, aber handlungsschwache Politik werden

Von Viktoria Spinrad

März 2003: "Die Wolfratshauser brauchen ein Freibad", sagt Stadtrat Helmut Forster. Mai 2008: "Da muss ein Konzept her, das richtig greift", sagt Forster. Februar 2010: "Wir bleiben dran", sagt Bürgermeister Helmut Forster. März 2018: Jetzt gelte es, "Druck zu machen und die technischen Voraussetzungen zu schaffen", so Stadtrat Walter Daffner.

Der Badweiher ist ein Endlosthema. So groß der Konsens ist unter Stadtrat, Verwaltung, Bürger und Touristen, dass ein sauberer Badweiher die Lebensqualität in der Flößerstadt heben würde, so wenig hat die Lokalpolitik bisher konkrete Ideen auf den Tisch gelegt. Stets war es zu teuer, waren andere Projekte wichtiger, waren zu viele Detailfragen ungeklärt.

Nun läuft mit der neuen Entwässerung ein entscheidender erster Schritt für einen richtigen Badesee an - und etwaige Ausreden, den Weiher weiter dahindümpeln zu lassen, davon. Wenn das Thema nicht zur ewigen Posse verkommen soll, sich die Bürgervereinigung mit ihrem ewigen Wahlkampfthema nicht unglaubwürdig machen will, gilt es, die Vision in konkrete Pläne zu überführen.

Mit verschiedenen Begriffen um sich zu werfen, das wird hier nicht helfen. Sollte sich die Wasserqualität mit der neuen Entwässerung tatsächlich merklich verbessern, muss sich der Stadtrat zunächst einigen, was er konkret will. Ein beaufsichtigtes Stadtbad? Oder ein schöneres, inoffizielles Badegewässer? Erst dann kann schließlich geprüft werden, wie teuer das jeweilige Unterfangen wäre.

Dabei müssen die Vertreter parteipolitische Interessen konsequent hinten anstellen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Dazu gehört auch, Beteiligte wie die Fischer miteinzubeziehen, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen. Sollte das nicht passieren, droht das Thema Stadtbad Wolfratshausen ein Sinnbild für versprechende, aber handlungsschwache Politik zu werden. Ja, das Projekt würde langwierig, kompliziert und sicherlich nicht billig. Sollte es aber gelingen, wäre das ein Symbol für eine wache, konsequente Lokalpolitik, die ein Momentum zu nutzen weiß.