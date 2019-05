5. Mai 2019, 21:52 Uhr Tölzer Prügel Aufwind und heiße Luft

Grün ist in - aber ist es auch immer grün?

Kolumne von Claudia Koestler

Es ist eine dieser stehenden Redewendungen: "Darf's ein bisserl mehr sein?" Man hörte den Satz früher vorwiegend beim Metzger seines Vertrauens. Für die Grünen in Bund, Land und Kreis darf es derzeit offenbar ordentlich mehr sein. Die Partei hat einen enormen Aufwind, was sich an den Wahlergebnissen genauso ablesen lässt wie an den Zuwächsen in den Mitgliederzahlen. Grün ist längst salonfähig, heute wird im schnieken Anzug und mit smarten Ideen die Ökologie vorangetrieben.

Da nimmt es nicht wunder, dass es in der vergangenen Woche in Icking hieß: Aus eins mach zwei. Denn aus der ursprünglich vorgesehenen Gründung eines Ortsvereins der Grünen wurden ob des jüngsten Mitgliederzuwachses mal eben zwei. Und mit entsprechend breiter Brust und glühendem Stolz agiert die Partei derzeit auch.

Was aber bei all der Aufbruchsstimmung vielleicht nicht aufgefallen ist: Was die neuen Mitglieder und Vertreter der neuen Ortsvereine Icking und Münsing inhaltlich vorbrachten, wofür sie eintreten und kämpfen wollen, war gar kein Aufwind, sondern eher heiße Luft. Denn nur zwei nannten auch wirklich konkrete grüne oder ökologische Themen, die sie vertreten wollen. Alle anderen bedienten sich aus einem bunten Mix an Forderungen, die sie auch schon vorher vertreten hatten - mal in Wählergruppierungen, mal in Bürgerinitiativen oder privat. Das ist per se nichts Unrechtes. Auch nicht, dass viele der angesprochenen Themen - sozialer Wohnungsbau, Dorfplatz, Verkehrssicherheit, Vortragsreihen - schon längst von anderen Parteien oder Gruppierungen besetzt sind und beackert werden.

Aber Obacht: Es braucht schon passende Kernthemen und auch wirklich grünes Gedankengut, um etwas voranzubringen, sonst sackt der Aufwind irgendwann in sich zusammen. Die aktuelle Popularität einer Partei nur zu nutzen, um seine eigenen Interessen besser durchzubringen, das wäre nichts anderes als Opportunismus, und davon darf es in der Politik nun wirklich nicht mehr sein - auch nicht ein bisserl.