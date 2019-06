28. Juni 2019, 17:20 Uhr Tölzer Lebensader Nockhergasse gesperrt

Von Montag, 1. Juli, an gilt vier Monate lang eine Umleitung in der Tölzer Innenstadt.

Von Petra Schneider

Wegen der dringend nötigen Sanierung von Erdgas-, Trinkwasser-, und Stromleitungen wird die Nockhergasse ab 1. Juli in zwei Bauabschnitten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrt für Anlieger sei immer möglich, der Lieferverkehr geregelt, teilen die Stadtwerke mit. Auch Fußgänger könnten die Nockhergasse passieren. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung vorzugsweise über die Osterleite eingerichtet. Die Stadtwerke rechn en mit einer Gesamtbauzeit von vier Monaten. Der Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten, für die die Straße aufgerissen werden muss. Wie Stadtwerke-Chef Walter Huber erklärt, seien Strom-, und Gasleitungen in diesem Bereich rund 40 Jahre alt, Wasserleitung über 100 Jahre. Zudem werden im Rahmen der Bauarbeiten vorsorglich Leerrohre für Glasfaserkabel mit verlegt.

Der erste Bauabschnitt, der etwa zwei Monate dauern wird, beginnt an der Einmündung Bairawieserstraße bis zum Treppenaufgang Kalvarienberg am Maierbräugasteig. Anlieger können während der Bauzeit bis zur Baugrube jeweils von oben oder über Maierbräugasteig von unter zufahren.

Bauabschnitt zwei erfolgt von der Einfahrt Maierbräugasteig bis zur Einfahrt Fröhlichgasse. Während der ebenfalls rund zweimonatigen Bauphase wird die Säggasse bis zum Kolberbräu hinauf für Anlieger beidseitig befahrbar gemacht. Die straßenrechtliche Genehmigung sei erteilt, sagt Huber. Busse können am Parkplatz Kolbergarten wenden. Für die Dauer von zwei Wochen kann zudem die Fröhlichgasse nicht von der Nockhergasse her befahren werden; in diesem Zeitraum müssen die Anlieger der Fröhlichgasse über den Kolbergarten ausweichen. Anwohner und Geschäftsinhaber seien bereits seit Herbst informiert.

Die Stadtwerke informiert auf ihrer Homepage www.stw-toelz.de über den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Um diese möglichst zügig abzuschließen, werde das beauftragte Tiefbauunternehmen Willibald ohne Urlaubsunterbrechung arbeiten, sagt Huber. "Denn bis Leonhardi müssen wir fertig sein."