13. November 2018, 21:48 Uhr Tölzer Kurhaus Parker String Quartet eröffnet Konzertreihe

Kammermusik mit überregionaler Bedeutung bringt der Verein "Klangerlebnis" mit Unterstützung der Stadt Bad Tölz ins Kurhaus. Christoph Kessler hat dazu den Internationalen Streichquartett-Zyklus "quartettissimo" ins Leben gerufen. Zum Auftakt der neuen Konzertreihe gastiert am Freitag, 23. November, das weltbekannte Parker String Quartet in Bad Tölz. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Unterstützt wird die neue Konzertreihe unter anderem von der Asklepios Stadtklinik. Als einer der größten Arbeitgeber im Landkreis wolle die Stadtklinik einen Teil dazu beitragen, "die örtliche Kulturlandschaft zu stärken", sagt Geschäftsführer Johann Bachmeyer. Von einem "Gewinn für alle Musikliebhaber in Bad Tölz und dem gesamten Oberland" spricht die stellvertretende Kur- und Tourismusdirektorin Susanne Frey-Allgaier. Kessler, der sich aus der Ickinger Konzertreihe "Meistersolisten im Isartal" aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte, verspricht auch in Tölz einen "intimen Charakter" und einen "direkten Kontakt zu den Musikern".

Das in Boston gegründete Parker String Quartet kann auf viele Preise verweisen, darunter den Grammy Award für die beste Kammermusik-Aufnahme in 2011, den ersten Preis der Concert Artists Guild Competition, den Grand Prix und Mozart-Preis bei der International String Quartet Competition Bordeaux 2013 sowie den Cleveland Quartet Award des Chamber Music America-Verbandes. In Tölz ist das Ensemble mit Werken von Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Leoš Janáček und Ludwig van Beethoven zu erleben.

Vor dem Konzert gibt es eine Einführung im Vortragssaal des Kurhauses (1. Stock) mit Hör- und Notenbeispielen (Beginn 18.15 Uhr). Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit, mit den Künstlern zu sprechen. Ausführliche Programmhefte sollen dem Publikum "einzigartige Einblicke in die Strukturen und Hintergründe der Kompositionen" gewähren, so Kessler. Dies steigere den Hörgenuss um ein Vielfaches.

Kurhaus, Bad Tölz, Freitag, 23. November, 19.30 Uhr, Karten zu 30/35 Euro im Vorverkauf bei der Tölzer Touristinfo und über München Ticket