17. April 2019, 22:03 Uhr Tölzer Künstlerinnengruppe "Females" in München

Die Tölzer Künstlerinnengruppe Females zeigt in den Münchner Domagk-Ateliers neueste Werke zum Thema "Beziehungsweise". Es gehe, so die Ankündigung, um "unterschiedliche Arten von Beziehungen zwischen Mann und Frau". Themen wie Machtkampf, Liebesspiel, Langeweile, Abhängigkeit, Freiheit, Vertrauen, Treue klängen an. Gezeigt werden Malerei, Strickbilder, Fotos, Drucke, Objekte und Skulpturen. Zur Gruppe gehören: Marianne Hilger, Priska Ludwig, Stefanie Macherhammer, Andrea Meßmer, Jeannine Rücker und Patrizia Zewe. Vernissage ist am Freitag, 3. Mai, 19 Uhr, in Halle 50.SZ