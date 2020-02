Seit mittlerweile 25 Jahren besteht die Tölzer Funk- und Soulband Don't walk on the brass. Dieses Jubiläum wird mit einem Konzert am Samstag, 15. Februar, von 20 Uhr an, in der Alten Madlschule in Bad Tölz gefeiert. Dafür haben auch sieben ehemalige Bandmitglieder ihr Kommen zugesagt, darunter die beiden Lokalmatadore Florian Rein von den Bananafishbones und Leonhard Schwarz. Das achtköpfige Ensemble ist seit 1995 in nahezu unveränderter Stammbesetzung beisammen - sei es im Probenraum oder auf der Bühne. Manchmal dauere es zwar ein wenig, bis man eine neues Stück gefunden habe, das jedem der Musiker gefalle, teilt die Band mit. "Aber dann versuchen wir mit großer Hingabe und detailverliebtem Streben nach Perfektion, dieses möglichst originalgetreu oder für unsere Besetzung optimiert auf die Bühne zu bringen." Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro im Schreibwarengeschäft Zauner in Bad Tölz, respektive für 16 Euro an der Abendkasse.

