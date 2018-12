23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Tipp vom Bayerischen Roten Kreuz Notfallvorsorge aus der Dose

Es ist ein Kauf, vielleicht auch ein Geschenk, das helfen kann, Leben zu retten - für den erschwinglichen Preis von lediglich fünf Euro. Die Rotkreuzdose des BRK Kreisverbandes Bad Tölz-Wolfratshausen enthält handlich verpackt wichtige Informationen für den Notfall. Sie wird aufbewahrt im Kühlschrank, der in jedem Haushalt leicht zu finden ist. Sie gibt Helfern und Rettungskräften womöglich entscheidende Hinweise über Personen, die in Not geraten sind - damit ihnen gezielt und schnell geholfen werden kann.

Die Dose beinhaltet laut BRK ein Datenblatt sowie zwei Aufkleber für die Innenseite der Wohnungstür und den Kühlschrank, die den Helfern signalisieren, dass wichtige Informationen bereits vorhanden sind. So können die Gesundheitsdaten der betroffenen Personen schnell in Erfahrung gebracht werden, beispielsweise wer der behandelnde Hausarzt ist, welche Medikamente eingenommen werden, welche Vorerkrankungen bestehen oder wer im Notfall verständigt werden soll. Datenblatt und Aufkleber können bei Bedarf nachbestellt werden. Der BRK Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen unterstützt damit die Bürgerinnen und Bürger in der Notfallvorsorge. Die Rotkreuzdose könne als kleines Geschenk oder Mitbringsel für einen lieben Menschen besorgt werden. Oder aber auch für sich selbst. "Sie hat nachhaltige Wirkung und unterstützt die Arbeit des Roten Kreuzes hier im Landkreis", teilt der Kreisverband mit.

Erhältlich ist die Dose in den Rotkreuz-Läden in Bad Tölz, Geretsried, Lenggries und Wolfratshausen, in den Geschäftsstellen des BRK in Bad Tölz und Geretsried sowie bei Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Fragen an den BRK-Kreisverband Bad Tölz unter Telefon 08041 / 7655-0 oder per E-Mail an info@kvtoel.brk.de