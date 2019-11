Sie lieben sich, finden aber nicht wirklich zueinander - dafür schreiben sie sich ein halbes Jahrhundert lang Liebesbriefe, vom ersten Zettel unter der Schulbank vor dem Zweiten Weltkrieg bis hinein in die Zeit des Anrufbeantworters. Das Stück "Love Letters" des US-amerikanischen Dramatikers Albert Ramsdell Gurney kommt an diesem Freitag, 8. November, auf die Bühne der Loisachhalle in Wolfratshausen. Dieses Kammerspiel der großen Gefühle und kleinen Gesten bieten zwei Altstars der Unterhaltung dar: Die Rolle der chaotischen und dem Alkohol verfallenen Melissa Gardner übernimmt Lou Hoffner, die unter anderem durch ihren Auftritt beim Eurovision Songcontest 2003 in Riga bekannt wurde, den pedantisch-steifen Senator Andrew Makepeace Ladd III spielt Hansi Kraus, der als Kind unter anderem in den "Lausbubengeschichten" nach Ludwig Thoma, später als Erwachsener in TV-Serien wie "Rosenheim-Cops", "Marienhof" oder "Hubert und Staller" zu sehen war. Die Theateraufführung beginnt im 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf zu 22, 26 und 30 Euro (ermäßigt 18 Euro) im Bürgerbüro im Wolfratshauser Rathaus, bei "Happy Holiday Reisen" in Wolfratshausen sowie im Reisebüro Hecher in Geretsried.