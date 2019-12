Die Festgemeinschaft 1250 Jahre Thanning feiert am Silvesterabend von 19 Uhr an im ECT-Vereinsheim am Sportplatz Thanning Jahresabschluss. Eingeladen sind dazu alle, die zum Gelingen der diesjährigen Festveranstaltungen beigetragen haben, mit Partner und Familie. Für Essen und Trinken ist gesorgt. "Die Festgemeinschaft freut sich auf das Kommen der Helferinnen und Helfer, um den Ausklang unseres großartigen Jubiläumsjahres gemeinsam zu feiern", schreibt für die Veranstalter Johanna Kirschenhofer.