Der Eglinger Ortsteil bereitet sich auf den Höhepunkt seiner 1250-Jahr-Feierlichkeiten vor - das große, zweitägige Jubiläumsfest im September. Der Ort will dabei deutlich machen, was ihn von reinen Schlafstätten unterscheidet.

Was macht heute noch ein Dorf aus, was hält es lebendig? Fragen, denen die Bürger von Thanning derzeit nachgehen. Die Antworten wollen sie demnächst einem breiten Publikum präsentieren - und das bei dem größten Fest, das der Ort je gesehen hat: Anlässlich der 1250-Jahresfeierlichkeiten soll das Dorffest im September nicht nur Höhepunkt des Jubiläumsreigens werden, es soll auch Publikum von Nah und Fern in den Weiler locken. Für das zweitägige Fest, das am Samstag, 14. September, und Sonntag, 15. September, stattfinden wird, hat sich die Dorfgemeinschaft schließlich ein umfangreiches Programm für Erwachsene und Kinder zum Schauen, Staunen, Mitmachen und Entdecken des Ortes und seiner Besonderheiten einfallen lassen.

Bei Ausstellungen und Führungen werden zum Beispiel Historie und Hintergründe beleuchtet und auch manches Geheimnis gelüftet, etwa dass es im Dorf sogar mal ein "Finanzamt" und ein Gefängnis gegeben hat. An rund 40 Aktions- und Erlebnisständen lassen sich zudem Handwerker, Kunsthandwerker, Künstler und Bauern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Sie zeigen ihr Können bei Vorführungen und erklären traditionelle Techniken.

Als vor zwei Jahren die Planungen begannen, habe man vor der Frage gestanden: Soll es ein kleines, gemütliches Fest nur für die Thanninger werden - oder wird es doch größer? Dann, so erklären die Sprecher der Festgemeinschaft, Korbinian Hasch, Johanna Kirschenhofer und Hans Sappl, müsse aber, das war klar, der ganze Ort mitmachen.

Es zeichnete sich schnell ab, dass immer mehr Ideen und Vorschläge zusammenkamen. Viele Thanninger konnten und wollten etwas beisteuern. "Da kam plötzlich ganz viel Kreativität ans Tageslicht", sagt Kirschenhofer - und Hasch ergänzt, "dass wir auch viele Bewohner ganz neu kennengelernt haben durch die Vorbereitungen." Ja, das Gemeinschaftsgefühl sei neu beschworen und noch fester geworden. Und so wuchs auch das Programm stetig.

Detailansicht öffnen Freuen sich auf viele Besucher (v.l.): Georg Bernlochner, Hans Sappl, Peter Lichtenegger, Johanna Kirschenhofer, Korbinian Hasch. (Foto: Claudia Koestler)

"Es soll kein klassisch historisches Dorffest werden", sagt Hasch. "Aber wir wollen zeigen, was es früher alles gab, wie es funktionierte - und wollen es dem aktuellen Leben gegenüberstellen." Denn bei aller Modernität gelinge es dem Ort bis heute, Gegenentwurf zu einem Schlafdorf für Stadtpendler zu sein - durch das Engagement der Bewohner, wie die Sprecher betonen. Diese Verbundenheit und Beteiligung spiegelt sich im Programm des Jubiläumsfests wider. Damit beispielsweise beim Kauper am Bach Wäsche gewaschen werden kann, ganz so wie früher mit Zuber und Waschbrett, haben die Thanninger sogar eigens eine Brücke dafür gebaut. Land- und Forstwirtschaft wird indes auch heute noch in Thanning betrieben. Beim "Moar-Hof" führen Bauern ihre Geräte und Arbeitsweisen einst und heute vor. Und beim ehemaligen "Millihäusl" können große und kleine Gäste nicht nur alles zur Milch erfahren, sondern auch selber buttern.

Besucher sollen sich aber nicht nur sattsehen, sondern auch kulinarisch auf Entdeckungsreise gehen. Neben klassischer Festverpflegung werden die Bewohner Spezialitäten anbieten, die es so nur in dem Dorf gibt - respektive gab. "Zum Beispiel Zwuller mit Kraut", freut sich Sappl. Zwuller, so erklärt er, wird im Dorf eine Art Kartoffelschmarrn genannt. Zudem wird ein Schafzüchter "Schäfersemmeln" und Lamm am Spieß anbieten. "Wir setzen dabei auf kleine Portionen, damit man sich gut durchprobieren kann", sagt Hasch.

Im gesamten Ort wird es dazu auch Sitzgelegenheiten geben. In einem kleinen Zelt in einem Bauerngarten in der Ortsmitte lässt es sich dann verschnaufen und genießen. Die Blaskapelle Thanning sowie Musikanten und Musikgruppen aus dem Ort werden an beiden Tagen an verschiedenen Standorten aufspielen. Damit Besucher Thanning bequem entdecken können, werden an den Ortseingängen eigens Parkplätze eingerichtet.

Mehr unter www.1250-jahre-thanning.de