21. Februar 2019, 21:37 Uhr "Tertulia" Spanischer Stammtisch

"Tertulia" heißt der Stammtisch, an dem Freunde der spanischen Sprache immer am letzten Freitag im Monat in Benediktbeuern zusammenkommen. Das nächste Treffen findet an diesem Freitag, 22. Februar, im Gasthaus Herzogstand an der Dorfstraße statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Dazu sind alle eingeladen, die Spanisch konversationstauglich beherrschen, sich einen Abend lang in dieser Sprache austauschen und gemeinsam Spaß haben möchten. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber wünschenswert bei Monika Roehl, Telefon 08856/935 32 88, E-Mail: monika.roehl@t-online.de