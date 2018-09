23. September 2018, 21:55 Uhr Technische Störung Chaos an der neuen Ampel

Eine Störung der neuen Ampelanlage an der Flinthöhe hat am Samstagabend den Verkehr beeinträchtigt. Zahlreiche Autofahrer meldeten der Polizei ab 20 Uhr, dass die Ampel auf der B472 in gerader Fahrtrichtung dauerhaft grün zeige, während sie auf den Zufahrtsstraßen rot zeige. Der Verkehr wurde zeitweise von Polizeibeamten geregelt, viele Autofahrer zögerten trotzdem, bei Rot über die Ampel zu fahren. Gegen 23 Uhr wurde die Signalanlage ausgeschaltet, eine Fernwartung behob schließlich das Problem.