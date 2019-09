Irgendeiner wartet hier immer darauf, endlich in ein neues Zuhause abgeholt zu werden.

Josefa-Burger-Heim in Gelting feiert 25-Jähriges

Artikel per E-Mail versenden

Das Tierheim in Gelting (Josefa-Burger-Heim) wird 25 Jahre alt - und das möchte der Tierschutzverein Wolfratshausen-Geretsried und Umgebung mit möglichst vielen Freunden und Unterstützern feiern. Dazu gibt es am Samstag, 21. September, einen Tag der offenen Tür mit Programm. Es beginnt um 11 Uhr mit einer Andacht mit Diakon Michael Baindl von der katholischen Pfarrei Maria Hilf in Geretsried und mit einer Segnung des Tierheims und der Tiere. Andacht und Segnung werden musikalisch umrahmt. Anschließend begrüßt der Vorsitzende Manfred Fleischer die Gäste. Um 12 Uhr stehen Weißwürste und "frisch ozapftes Bier" bereit, dazu spielt bis gegen 14 Uhr die Stadtkapelle Wolfratshausen auf. Schon um 13 Uhr beginnt ein Rundgang durch Tierheimgelände mit Besuch der Tierheimtiere, von den Ziegen über die Katzen bis zu den Hunden. Dann ist Kaffee- und Kuchentreff mit Fundgrube und zum Ausklang gemütliches Beisammensein mit Grillschmankerl und Würstln, Gemüse, selbstgemachten Salaten und Getränken.

Ein Highlight für Kinder soll die Schminkaktion mit der preisgekrönten Bodypainterin Murml Gold und ihrem Team "Gold-Pinselchen" sein. Die Kinder werden, so die Ankündigung, individuell und kreativ mit hochwertigen, dermatologisch getesteten und zertifizierten Materialien geschminkt. Außerdem wird eine Tombola zu Gunsten des Tierheims Gelting angeboten. Das Ende der Feierlichkeiten ist etwa für 16 Uhr vorgesehen.

www.tierheim-gelting.de