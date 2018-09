28. September 2018, 21:56 Uhr Tag der deutschen Einheit Offene Moschee in Penzberg

Auch an diesem Tag der deutschen Einheit laden die Moscheegemeinden zum religionsübergreifenden Dialog ein. Am Mittwoch, 3. Oktober, zwischen 11 und 17 öffnet das Islamische Forum Penzberg seine Türen. Interessierte Besucher sind eingeladen, bei Führungen durch die Räume, Tee und "heimischen" Köstlichkeiten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen oder Informationsmaterial mitzunehmen. Am Mittagsgebet kann um 13.10 Uhr, am Nachmittagsgebet um 16.10 Uhr teilgenommen werden. Um 13.30 Uhr stellt Imam Benjamin Idriz sein aktuelles Buch "Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du finden ..." vor.

Das diesjährige Motto ist: "Religiosität - individuell, natürlich, normal". Religiosität ist in einer pluralistischen Gesellschaft individuell geprägt. Doch halten sich Vorbehalte gegenüber der gelebten und sichtbaren Religiosität. Am Tag der offenen Moschee engagieren sich überwiegend Muslime, die sich tagtäglich ehrenamtlich für eine positive Partizipation und ein friedliches Miteinander einsetzen. Dies tun sie auch aus einer religiös begründeten Motivation heraus.