28. Juni 2019, 22:00 Uhr SZ-Talentiade 2019 Erfolgreich im Mix

Förderpreis geht an den EC Bad Tölz

Die Sieger der SZ-Talentiade 2019 stehen fest. Am Dienstag hat die Jury entschieden, welche Nachwuchssportler in der Region die neun Förderpreise für ihre außergewöhnlichen Leistungen erhalten. Einer davon geht an die U 17-Mannschaft des EC Bad Tölz, die für den Landkreis das Rennen gemacht hat. Das in Zeiten gendergerechter Sprache schwierige Wort "Mannschaft" trifft die Sache allerdings nur ungenügend, schließlich trainieren in der Tölzer Eishockeyjugend Mädchen mit Buben zusammen. Dass der Verein damit eine hervorragende Arbeit macht, zeigen die außergewöhnlichen Talente bei beiden Geschlechtern, die aus dem gemischten Team hervorgehen.

(Foto: Manfred Neubauer)

Stellvertretend stehen fünf Spielerinnen und Spieler, die wir in den vergangenen Tagen vorgestellt haben: Die Zwillinge Nikolaus und Thomas Heigl (li. und re.) haben ihre Stärke schon beim SC Reichersbeuern unter Beweis gestellt, mit dessen Knabenmannschaft sie 2017 Bayerischer Meister wurden. Seit sie in Tölz spielen, sind die beiden auch in der deutschen Nationalmannschaft ihrer Altersklasse aktiv. Die 16-Jährigen arbeiten fleißig an einer Profi-Laufbahn und trainieren auch im Sommer hart - seit kurzem wegen ihres großen Talents mit der U 20-Mannschaft.

Ihre einstigen Teamkolleginnen Sarah Kubiczek, Franziska Klinger und Sofie Disl (Mitte, v.li.) können schon internationale Erfolge vorweisen: 2017 holten Klinger und Kubiczek mit der Frauennationalmannschaft bei der U 18-WM der Division I Gold, im Jahr darauf wurden sie gemeinsam mit der Torhüterin Disl in der anspruchsvolleren Weltgruppe Vizeweltmeisterinnen. Über den Förderpreis freuen sie sich sehr, das Foto musste aber schnell gehen: Am Donnerstag ging es bereits mit der Nationalmannschaft zu einem Lehrgang nach Füssen. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 24. Juli, im SZ-Hochhaus in München statt.